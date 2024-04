Exposition « Affiche ton Poème » Orgères-en-Beauce, mercredi 21 février 2024.

Exposition « Affiche ton Poème » Orgères-en-Beauce

À l’occasion du Printemps des Poètes, la Médiathèque Intercommunale Cœur de Beauce accueille l’exposition Affiche ton poème prêtée par la Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir et réalisée par Les Éditions Rue du Monde.

En soutien au Printemps des Poètes, 30 poètes d'aujourd'hui clament le droit des enfants à la poésie et prêtent leur plume à l'écriture de poèmes sous diverses formes (textes très courts, haïkus, aphorismes…). Valérie Rouzeau, Alain Serres, Gérard Le Gouic, Jacqueline Held ou encore Michel Lautru et François Cheng partagent avec vous des mots pour le cœur, l'esprit et les yeux. Grâce à eux, l'alphabet prend des couleurs et de la bonne humeur ! Promenez-vous entre ces poèmes qui racontent l'essentiel la liberté, la joie, le rêve, l'émotion, la nature.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21

fin : 2024-04-13

2 Rue de l’Arsenal

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr

