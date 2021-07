EXPOSITION AÉROSOLS ET CRUSTACÉS Le Pouliguen, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Le Pouliguen.

EXPOSITION AÉROSOLS ET CRUSTACÉS 2021-07-22 – 2021-08-22

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Aérosols et Crustacés… quand l’esprit balnéaire rencontre l‘art urbain.

«Aérosols et Crustacés» c’est tout l’esprit du streetart, le parfum des embruns en plus. Et c’est à la Graffiti Compagnie au Pouliguen! Pour mêler ces deux univers très différents à première vue -le street art et l’esprit bord de mer-les artistes graffeurs et pochoiristes se sont inspirés de l’univers marin avec une réjouissante liberté.Tous les supports et techniques du street art (bois, métal, toile,pochoir, aérosol, collage…) sont ici convoqués pour illustrer unevision décalée de l’esprit balnéaire. Décalage, poésie, humour et vision singulière du réel forment le fil conducteur des créations présentées cet été à la galerie. De la femme méduse d’Adey aux portraits d’Elam, du bestiaire fantastique de Codex Urbanus, aux poissons exotiques de Mosko, en passant par les panneaux signalétiques détournés de Jinks Kunst et EZPà l’homme blanc de Jérôme Mesnager… le voyage promet de faire quelques vagues… de couleurs.

graffiticompagnie@orange.fr +33 6 07 13 36 50

Aérosols et Crustacés… quand l’esprit balnéaire rencontre l‘art urbain.

«Aérosols et Crustacés» c’est tout l’esprit du streetart, le parfum des embruns en plus. Et c’est à la Graffiti Compagnie au Pouliguen! Pour mêler ces deux univers très différents à première vue -le street art et l’esprit bord de mer-les artistes graffeurs et pochoiristes se sont inspirés de l’univers marin avec une réjouissante liberté.Tous les supports et techniques du street art (bois, métal, toile,pochoir, aérosol, collage…) sont ici convoqués pour illustrer unevision décalée de l’esprit balnéaire. Décalage, poésie, humour et vision singulière du réel forment le fil conducteur des créations présentées cet été à la galerie. De la femme méduse d’Adey aux portraits d’Elam, du bestiaire fantastique de Codex Urbanus, aux poissons exotiques de Mosko, en passant par les panneaux signalétiques détournés de Jinks Kunst et EZPà l’homme blanc de Jérôme Mesnager… le voyage promet de faire quelques vagues… de couleurs.

dernière mise à jour : 2021-07-15 par