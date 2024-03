Exposition AEncrages & Co des mots en affiche Médiathèque La Source Sallebœuf, mardi 19 mars 2024.

Créée en 1978 par Roland Chopard, l’association Æncrages & Co soutient la création littéraire et artistique contemporaine et perpétue le patrimoine de la typographie, technique inventée par Gutenberg. L’exposition « Des mots en affiche » sera visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque La Source. EUR.

Début : 2024-03-19 11:00:00

fin : 2024-04-19 13:00:00

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque.salleboeuf@gmail.com

