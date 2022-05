Exposition AEncrage, Estampes contemporaines du Louvre et de la Rmn-GP Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Exposition AEncrage, Estampes contemporaines du Louvre et de la Rmn-GP Landerneau, 16 juin 2022, Landerneau. Exposition AEncrage, Estampes contemporaines du Louvre et de la Rmn-GP Galerie de Rohan 9, place Saint Thomas Landerneau

2022-06-16 – 2022-11-06 Galerie de Rohan 9, place Saint Thomas

Landerneau Finistère L’exposition AEncrage est le fruit d’un exceptionnel partenariat entre la ville de Landerneau, le Musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais.

Du 16 juin au 6 novembre seront ainsi présentées les estampes commandées par le musée du Louvre à divers artistes contemporains, français et étrangers. Ces œuvres, réalisées à l’atelier de chalcographie du musée, témoignent de la place particulière qu’occupe encore le Louvre dans l’imaginaire des artistes. Une trentaine de ces estampes contemporaines de la Chalcographie, commandées à des peintres (Geneviève Asse, Georg Baselitz, Pierre Alechinsky, Jean- Michel Alberola, François Morellet, Miguel Barcelo…), à des sculpteurs (Kiki Smith, Tony Cragg, Giuseppe Penone…) ou à des artistes conceptuels (Jenny Holzer, Cyprien Gaillard) est présentée. L’exposition met également à l’honneur les créations faites durant ces dernières années par Éva Jospin, Jean-Michel Othoniel, Annette Messager ou Rosanna Lefeuvre. Le travail et l’univers des imprimeurs en taille-douce de la Rmn-GP y est également mis en valeur, en particulier autour des toutes dernières créations, d’Annette Messager et surtout Rosanna Lefeuvre. Un catalogue de l’exposition permet de garder le souvenir de ce partenariat unique. galerie.rohan@mairie-landerneau.fr +33 2 56 31 28 15 L’exposition AEncrage est le fruit d’un exceptionnel partenariat entre la ville de Landerneau, le Musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais.

Du 16 juin au 6 novembre seront ainsi présentées les estampes commandées par le musée du Louvre à divers artistes contemporains, français et étrangers. Ces œuvres, réalisées à l’atelier de chalcographie du musée, témoignent de la place particulière qu’occupe encore le Louvre dans l’imaginaire des artistes. Une trentaine de ces estampes contemporaines de la Chalcographie, commandées à des peintres (Geneviève Asse, Georg Baselitz, Pierre Alechinsky, Jean- Michel Alberola, François Morellet, Miguel Barcelo…), à des sculpteurs (Kiki Smith, Tony Cragg, Giuseppe Penone…) ou à des artistes conceptuels (Jenny Holzer, Cyprien Gaillard) est présentée. L’exposition met également à l’honneur les créations faites durant ces dernières années par Éva Jospin, Jean-Michel Othoniel, Annette Messager ou Rosanna Lefeuvre. Le travail et l’univers des imprimeurs en taille-douce de la Rmn-GP y est également mis en valeur, en particulier autour des toutes dernières créations, d’Annette Messager et surtout Rosanna Lefeuvre. Un catalogue de l’exposition permet de garder le souvenir de ce partenariat unique. Galerie de Rohan 9, place Saint Thomas Landerneau

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Galerie de Rohan 9, place Saint Thomas Ville Landerneau lieuville Galerie de Rohan 9, place Saint Thomas Landerneau Departement Finistère

Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Exposition AEncrage, Estampes contemporaines du Louvre et de la Rmn-GP Landerneau 2022-06-16 was last modified: by Exposition AEncrage, Estampes contemporaines du Louvre et de la Rmn-GP Landerneau Landerneau 16 juin 2022 finistère landerneau

Landerneau Finistère