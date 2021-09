Béziers Béziers Béziers, Hérault EXPOSITION – ADOLESCENCE DE DOMINIQUE RENSON Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault La Maison Relin reçoit l’exposition “Adolescence” de l’artiste Dominique Renson.

La Maison Relin reçoit l'exposition "Adolescence" de l'artiste Dominique Renson.

Entrée libre et sur RDV en dehors des heures d'ouvertures. +33 6 52 41 51 95

