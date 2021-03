EXPOSITION « ADÉLAÏDE HAUTVAL : RESTER HUMAIN », 7 avril 2021-7 avril 2021, Remiremont.

EXPOSITION « ADÉLAÏDE HAUTVAL : RESTER HUMAIN » 2021-04-07 10:00:00 – 2021-04-17 12:00:00 Place Jules Méline Médiathèque Intercommunale

Remiremont Vosges Remiremont

S’il est des personnes dont nous gagnons à garder la mémoire, Adélaïde Hautval en est assurément. La mémoire de cette femme alsacienne, déportée comme “amie des juifs” pour avoir tenu à ses convictions, livre de précieux enseignements pour notre temps. Cette femme a fait montre de fortes convictions et d’un sens élevé du devoir, au risque de sa propre vie.

Prise dans la tourmente totalitaire de la Seconde Guerre mondiale, elle choisit sans trembler de s’engager dans la voie du destin hors du commun d’une femme médecin en camp de concentration. Calme et sereine, mais déterminée et animée d’une forte volonté, Adélaïde Hautval, soigne, cherche par tous les moyens à sauver des vies, exprime sans ambages ses convictions et oppose des refus catégoriques aux médecins nazis qui veulent la contraindre à participer à leurs expérimentations dites “médicales”.

Cette destinée a nourri une remarquable philosophie de vie qu’Adélaïde Hautval nous livre dans quelques écrits. Tant la mémoire de son action que la portée de ses réflexions méritaient qu’une exposition lui soit consacrée.

Pour compléter cette exposition les membres du groupe interreligieux

seront présents pour une visite guidée :

Les mercredis 7 et 14 avril de 14h30 à 16h30.

Les samedis 10 et 17 avril de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30.

marie-laurence.vuillemin@ccpvm.fr +33 3 29 22 50 01

S’il est des personnes dont nous gagnons à garder la mémoire, Adélaïde Hautval en est assurément. La mémoire de cette femme alsacienne, déportée comme “amie des juifs” pour avoir tenu à ses convictions, livre de précieux enseignements pour notre temps. Cette femme a fait montre de fortes convictions et d’un sens élevé du devoir, au risque de sa propre vie.

Prise dans la tourmente totalitaire de la Seconde Guerre mondiale, elle choisit sans trembler de s’engager dans la voie du destin hors du commun d’une femme médecin en camp de concentration. Calme et sereine, mais déterminée et animée d’une forte volonté, Adélaïde Hautval, soigne, cherche par tous les moyens à sauver des vies, exprime sans ambages ses convictions et oppose des refus catégoriques aux médecins nazis qui veulent la contraindre à participer à leurs expérimentations dites “médicales”.

Cette destinée a nourri une remarquable philosophie de vie qu’Adélaïde Hautval nous livre dans quelques écrits. Tant la mémoire de son action que la portée de ses réflexions méritaient qu’une exposition lui soit consacrée.

Pour compléter cette exposition les membres du groupe interreligieux

seront présents pour une visite guidée :

Les mercredis 7 et 14 avril de 14h30 à 16h30.

Les samedis 10 et 17 avril de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30.

Médiathèque CCPVM