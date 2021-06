Dax Dax Dax, Landes Exposition Adam Da Costa Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Exposition Adam Da Costa Dax, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Dax. Exposition Adam Da Costa 2021-07-08 – 2021-09-09 Mairie 117 rue des écoles

Adam Da Costa est un jeune auteur de bande dessinées passionné. Il adapte un récit post-apocalyptique en BD et explore le genre fantastique. Ses illustrations sont ponctuées d'un humour brut. A voir !

+33 5 58 90 24 54

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Dax Adresse Mairie 117 rue des écoles Ville Dax lieuville 43.6929#-1.0083