Paris

Exposition Actions [in]visibles La Fabrique de la Solidarité, 12 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 12 octobre au 5 novembre 2021 :

mardi, jeudi de 13h à 19h

et mercredi, vendredi de 13h à 17h

gratuit

Dans le cadre de Journée Mondiale du Refus de la Misère, participez au programme à la Fabrique de la Solidarité. Venez découvrir l'exposition "Actions [in]visibles" qui valorise l'engagement des jeunes européens qui agissent au sein d'ATD Quart Monde. > Date : du 12 octobre au 5 novembre > Lieu : 8 rue de la Banque, 75002 Paris > Horaires : mardis et jeudis, de 13h à 19h, mercredis et vendredis, de 13h à 17h Participez au World Café sur la thématique du "Pouvoir d'Agir", le jeudi 14 octobre à 18h30 en vous inscrivant ici. Expositions -> Photographie La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque Paris 75002

3 : Bourse (226m) 3 : Quatre-Septembre (445m)

Contact :La Fabrique de la Solidarité https://www.facebook.com/events/244856784199061/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Expositions -> Photographie Solidaire

Date complète :

la fabrique de la solidarité

