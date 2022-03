Exposition “Action ! Le patrimoine normand au cinéma” Musée de Normandie Caen Catégories d’évènement: Caen

Musée de Normandie, le samedi 14 mai à 18:00

L’exposition **_Action ! Le patrimoine normand au cinéma_** propose de révéler la diversité du patrimoine normand – naturel et monumental – tel qu’il apparaît dans le cinéma. Diversité des paysages, lumière particulière immortalisée par les peintres depuis le XIXe siècle, proximité de Paris sont autant d’atouts prisés du monde du 7e art. **Pour la Nuit européenne des Musées, l’exposition** **_Action! Le patrimoine normand au cinéma_** **sort le grand jeu !** Au programme : entrée et animations gratuites jusque minuit ; Visites flash à 20h, 20h45, 21h30 et 22h15 ; Animation fond vert avec Kino Caen de 20h à 23h.

Inscription aux visites flash sur place le jour même dans la limite des places disponibles.

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

