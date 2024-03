Exposition : Acqua Alta Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon, samedi 18 mai 2024.

L’ARTISTE

Stéphane Montefiore, né à Paris le 14 février 1971, est un peintre français. Il obtient son diplôme de l’École Supérieure d’Art du Havre en 1997 (DNSEP) et enrichit sa formation par des résidences artistiques en France et à l’étranger.

Il expose régulièrement son travail depuis 20 ans dans des musées (Tarbes, Le Mans, Tulle ou Rouen), des centres d’art contemporain, des galeries parisiennes et rouennaises.

Il fait également partie des collections du FRAC Normandie et ses oeuvres sont exposées lors d’expositions collectives, très récemment au Château de bois Guilbert (été 2023).

Interrogeant les objets du quotidien tout autant que les vastes espaces, Stéphane Montefiore installe sa réflexion d’artiste autour de la mémoire, de la disparition, de la trace.

« Comme ces animaux marins, sortis de nulle part des profondeurs, des vestiges de la mémoire, rendus pour certains à l’état de quasi fossiles, de simples traces du temps, de la vie sous-marine, de l’universalité des océans dont nous sommes sortis, d’un univers encore mal exploré mais déjà défloré, abîmé, presque disparu » extrait de l’édition « Nouvelle Vague » 2014.

Exposition présentée dans le cadre du Festival les AnthropoScènes en partenariat avec Le Tangram (Evreux)

du 13 au 26 mai

©Stephane Montefiore, Vague, 2020