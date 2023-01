EXPOSITION “ACQUA ALTA” Legé, 3 février 2023, Legé Legé.

2023-02-03 – 2023-03-01

Le public, muni d’un casque audio et d’une tablette, est invité à parcourir un livre pop-up pour se plonger dans la vie d’une femme et d’un homme dont le destin chavire. « Acqua Alta » raconte une histoire : un jour de pluie, la montée des eaux engloutit leur maison dans une mer d’encre. La femme glisse et disparaît. D’elle, il ne reste que les cheveux, vivants. C’est l’histoire d’une catastrophe particulière et universelle. C’est l’histoire d’une perte et d’une quête. C’est l’histoire de la peur de l’étrange et de l’altérité, et de son apprivoisement.

Adaptée d’un spectacle de danse, Acqua Alta a la particularité d’associer plusieurs techniques pour plonger le visiteur dans une atmosphère envoutante durant une quinzaine de minutes. Les mouvements des danseurs Adrien M. et Claire B., la musique du guitariste Olivier Mellano et le dessin en volume se complètent pour créer une expérience émotionnelle forte et originale.

L’exposition est proposée par la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique et le Stéréolux de Nantes, par l’intermédiaire du projet culturel de territoire et du réseau des bibliothèques de Sud Retz Atlantique.

