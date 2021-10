Exposition « Acide » de Sarah Del Pino Les Ateliers Vortex, 2 octobre 2021, Dijon.

Exposition « Acide » de Sarah Del Pino

du samedi 2 octobre au samedi 20 novembre à Les Ateliers Vortex

• Exposition du 15 octobre au 20 novembre 2021. • Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h30. Rendez-vous chaque samedi à 15h00 et 17h00 pour deux visites commentées de l’exposition (sur réservation). • Vernissage le vendredi 15 octobre à partir de 18H00. Pour cette dernière exposition de l’année 2021, Les Ateliers Vortex invitent Sarah Del Pino, vidéaste et plasticienne, à investir leur espace d’exposition. L’artiste y déploie un projet lié à ses dernières recherches plastiques et scientifiques. Depuis trois ans, Sarah Del Pino développe une production vidéo liée à la question de l’amiante, film qui « raconte le cycle d’une roche et les histoires des hommes et des femmes qu’elle croise sur son passage ». Pour la première fois dans l’exposition « Acide », elle introduit le matériau sous une forme physique à travers la présence de Cofalit, déchet minéral rendu inerte par vitrification, dont la noirceur brillante n’est pas sans rappeler l’aspect de l’obsidienne. Parallèlement, elle poursuit des travaux liant arts pictural et vidéographique, desquels résulte le développement d’un procédé de diffraction cinétique. Jouant de l’iridescence d’une peinture métallique appliquée à même le mur, elle projette des images mouvantes tirées de son film pour créer un effet d’illusion lumineuse aux propriétés chatoyantes. [https://www.sarahdelpino.com](https://www.sarahdelpino.com) ——— Conception graphique du carton d’invitation : Atelier Tout va bien ——— Les Ateliers Vortex 71-73, rue des rotondes 21000 DIJON 09 72 43 68 71 [contact@lesateliersvortex.com](mailto:contact@lesateliersvortex.com)

Entrée libre

Les Ateliers Vortex ont le plaisir de vous inviter à découvrir le travail de Sarah Del Pino dans le cadre de son exposition « Acide ».

Les Ateliers Vortex 71 rue des rotondes Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T17:30:00 2021-10-02T21:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T18:30:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:30:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T18:30:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:30:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T18:30:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:30:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:30:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:30:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T18:30:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T18:30:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T18:30:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T18:30:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:30:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:30:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:30:00