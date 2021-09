Exposition Accord Final, Elodie Lesourd Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 25 septembre 2021, Amilly.

Exposition Accord Final, Elodie Lesourd

du samedi 25 septembre au dimanche 28 novembre à Les Tanneries – Centre d’art contemporain

Un ensemble d’œuvres inédites représentatif de la polymorphie de son travail, entre peintures dites « hyperrockalistes » et installations, entre figurations et abstractions, fixités et mouvements. Ce faisant, elle poursuit au sens d’un univers coloré et multi-référencé ses recherches ontologiques sur l’art, l’œuvre d’art et leurs temporalités, développées à travers le prisme singulier de la musique.

Voir https://www.lestanneries.fr

Pour son exposition aux Tanneries intitulée Accord final, Élodie Lesourd (née en 1978 à Saint-Germain-en-Laye, vit et travaille à Paris) investit les espaces de la Verrière et de la Petite Galerie.

Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 Rue des Ponts, Amilly Amilly



