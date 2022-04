[Exposition] Acadie Varengeville-sur-Mer, 2 juillet 2022, Varengeville-sur-Mer. [Exposition] Acadie Varengeville-sur-Mer

2022-07-02 – 2022-09-04

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime Varengeville-sur-Mer Dans le cadre du 80ème anniversaire du Raid Canadien de Dieppe, le musée Michel Ciry a l’honneur d’inviter 5 artistes canadiens, pour une exposition temporaire en partenariat avec le Centre culturel canadien à Paris et en collaboration avec la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI), Nouveau-Brunswick, Canada. Cette exposition propose un regard contemporain de ces artistes en provenance de l’Acadie, lieu du premier établissement des colons français au Canada. Ce pays sans frontières, ayant disparu de la géographie mondiale, affirme sa présence par la vivacité, le talent et le rayonnement des artistes acadiens. Dans le cadre du 80ème anniversaire du Raid Canadien de Dieppe, le musée Michel Ciry a l’honneur d’inviter 5 artistes canadiens, pour une exposition temporaire en partenariat avec le Centre culturel canadien à Paris et en collaboration avec la… +33 2 32 90 01 52 http://www.museemichelciry.com/ Dans le cadre du 80ème anniversaire du Raid Canadien de Dieppe, le musée Michel Ciry a l’honneur d’inviter 5 artistes canadiens, pour une exposition temporaire en partenariat avec le Centre culturel canadien à Paris et en collaboration avec la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI), Nouveau-Brunswick, Canada. Cette exposition propose un regard contemporain de ces artistes en provenance de l’Acadie, lieu du premier établissement des colons français au Canada. Ce pays sans frontières, ayant disparu de la géographie mondiale, affirme sa présence par la vivacité, le talent et le rayonnement des artistes acadiens. Varengeville-sur-Mer

