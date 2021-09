EXPOSITION “ABSTRACTIONS” Montsûrs, 1 octobre 2021, Montsûrs.

EXPOSITION “ABSTRACTIONS” 2021-10-01 – 2021-10-31 Galerie d’art ‘Majestic Gallery” 29 rue du Pont

Montsûrs Mayenne Montsûrs

AKIL, alias Jean-Pierre Bouttier, vit à Yvré l’Évêque dans la Sarthe. L’artiste, diplômé des Beaux-Arts du Mans, est membre de la Fondation Taylor.

Laure POLIN vit à Bagnolet en région parisienne et nous présente un travail d’une grande expression artistique doublée d’un savoir-faire indéniable. L’artiste expose en France, en Chine, en Autriche, en Belgique et a obtenu divers prix dont la médaille de bronze de l’Académie des Sciences des Arts et des Lettres

Entrée libre, pass sanitaire demandé

Exposition ouverte:

Mercredi, vendredi, samedi de 15h à 18 h

Jeudi de 16 h 30 à 19 h 30

Exposition du peintre AKIL et de l’artiste-sculpteur laure POLIN

+33 7 60 45 80 77

