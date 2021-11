EXPOSITION ABSTRACTION La Ferté-Bernard, 15 novembre 2021, La Ferté-Bernard.

L’exposante ornaise, Patty de son nom d’artiste, vous présente ses peintures lors de la 2nde quinzaine de Novembre. Peintre d’art décoratif, l’artiste est habitée par la couleur et la matière : formes abstraites en acrylique et techniques mixtes de 2018 à 2021. Ouvert du lundi au vendredi 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30, et le samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 16h00. Fermé les mardis, dimanches, et jours fériés.

+33 2 43 71 21 21

