Jardin botanique de l’Université de Strasbourg, le samedi 18 septembre à 10:00

### Venez découvrir une exposition pédagogique tout public consacrée au thème de l’arbre. * **Exposition** – à la micro Galerie de l’Institut de botanique, – sur les grilles extérieures du passage Anton de Bary et de l’Institut de botanique, – sur les sites web de la Faculté. * **Une rencontre avec les chargés du projet « Inventaire des arbres remarquables du Bas-Rhin » du CEA (Collectivité européenne d’Alsace)** Cette action de sensibilisation aux arbres remarquables, à la biodiversité en forêt et en milieu rural a lieu principalement au sein des établissements scolaires et médiathèques. La Faculté des sciences de la vie est partenaire de ce projet depuis 2020. C’est pourquoi Emmanuelle Planchon, ingénieure, accompagnée de volontaires en service civique, viennent spécialement pour cette journée, présenter au public et aux enseignants ce projet à portée hautement pédagogique.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Venez découvrir une exposition pédagogique tout public consacrée au thème de l’arbre. Jardin botanique de l’Université de Strasbourg 28 rue Goethe, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

