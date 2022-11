Exposition About Your Name, par HUH EUN SUN Catégorie d’évènement: île de France

Les peintures bleues de l’artiste nous isolent du reste de l’environnement, nous enracinent autant que nous font flotter. Mais la méditation contemplative et silencieuse porte du fruit, nous nous recentrons sur ce que nous sommes. Nous t’invitons à découvrir l’exposition About Your Name de Sophie Eun Sun HUH à l’Agapé Hub. Vernissage mercredi 9 novembre, de 18h à 21h. Exposition du 10 au 29 novembre, ouverture du lundi au samedi de 11h à 19h. Fermé le 11 novembre. Alors que l’artiste a été touchée sévèrement à plusieurs reprises par la Covid-19, son travail porte un questionnement sur l’identité. L’artiste nous invite à ressentir, loin du tumulte de nos vies, une paix intérieure en contemplant ses toiles bleues, parsemées d’or. Contact : https://www.agapehub.fr contact@agapehub.fr https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/events/5947205898646168?ref=newsfeed

