Exposition Abiy Gédiyon et Yacouba Touré au Four Pontet à Magné Four Pontet Magné, vendredi 29 mars 2024.

Abiy Gédiyon: L’artiste éthiopien travaille sur des supports variés avec différentes techniques en privilégiant huile et acrylique. Son pays d’origine est dévoilé avec la gaité des couleurs vives tout en exprimant une certaine mélancolie. Ses racines africaines sont présentes dans l’élément urbain et la tradition populaire. Il a aussi accroché ses toiles à l’UNESCO, l’Alliance Française et au Festival TransAfrica.

Yacouba Touré: Sculpteur et bronzier vivant et travaillant à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Il fait partie d’une longue lignée d’artistes bronziers. Il a reçu plusieurs récompenses pour son travail du bronze. Sa rencontre avec la danse en 2006, au festival dialogue de corps à Ouagadougou, est déterminante pour le reste de son parcours et dirige vers une approche animée du mouvement, inspirée par les jeux d’ombre et et de lumière, le corps et la musique.

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 14:00:00

fin : 2024-04-10 19:00:00

Four Pontet 5 Quai de la Sèvre

Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition Abiy Gédiyon et Yacouba Touré au Four Pontet à Magné Magné a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Niort Marais Poitevin