du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Atelier By Design

Nous vous proposons de découvrir une exposition expérimentale de design réalisée à partir de matériaux de recyclage et de l’architecture patrimoniale et environementale du bassin d’arcachon. Un initiative qui met en valeur la revalorisation de l’objet à partir de matériaux recyclés et la restructuration de l’architecture sur le bâti existant.

Sur inscription. Vente de produit design sur commande et de prestation d’architecte pour projet de rénovation sur le bâti existant et sur de nouvelles tendances en création design et architecturale personnalisé.

Atelier By Design 18, rue du Port 33470 Gujan-Mestras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T10:30:00 2021-10-15T17:00:00;2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T10:30:00 2021-10-17T17:00:00

