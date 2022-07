EXPOSITION « ABEILLES » Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

2022-07-27 – 2022-09-18

Jardin Potager 1 rue d'Isly

Bonnétable

Sarthe Bonnétable L’exposition montre la diversité extraordinaire des insectes de l’ordre des Hyménoptères auquel

appartiennent les abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons. L’abeille domestique est

particulièrement mise en évidence ainsi que son rôle essentiel pour les êtres humains. Exposition prêtée par l’Écomusée du Perche, visible gratuitement aux horaires d’ouverture :

– du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

