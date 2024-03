Exposition ABÉCÉDAIRE. Marc GUILLOREL Parc de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné, mardi 26 mars 2024.

Début : 2024-03-26 15:00

Fin : 2024-04-26 20:00

Marc Guillorel illustre dans une fantaisie Oulipienne, les 26 lettres de l’alphabet avec 26 photos. Une mini-fiction sous forme d’acrostiche reprend le titre de chaque cliché. Un itinéraire ludique vous transporte vers des lieux situés aussi bien à Rennes qu’en Europe, en Amérique latine, en Afrique ou aux États-Unis… En reconnaîtrez-vous-certains?

