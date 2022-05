Exposition abécédaire : fruits & légumes d’ici ou d’ailleurs, 3 mai 2022, .

Exposition abécédaire : fruits & légumes d’ici ou d’ailleurs

2022-05-03 10:00:00 – 2022-05-21 19:00:00

EUR Exposition “Abécédaire : fruits & légumes d’ici ou d’ailleurs”

Du 3 au 21 mai 2022

Les élèves des écoles primaire et maternelle de Bazas présentent leur exposition consacrée aux fruits et légumes du monde, sous forme d’un abécédaire géant. Des créations ludiques conçues par l’équipe de la médiathèque et en partenariat avec l’Atout Jeux, avec des visuels colorés et des calligrammes originaux.

Exposition “Abécédaire : fruits & légumes d’ici ou d’ailleurs”

Du 3 au 21 mai 2022

Les élèves des écoles primaire et maternelle de Bazas présentent leur exposition consacrée aux fruits et légumes du monde, sous forme d’un abécédaire géant. Des créations ludiques conçues par l’équipe de la médiathèque et en partenariat avec l’Atout Jeux, avec des visuels colorés et des calligrammes originaux.

Exposition “Abécédaire : fruits & légumes d’ici ou d’ailleurs”

Du 3 au 21 mai 2022

Les élèves des écoles primaire et maternelle de Bazas présentent leur exposition consacrée aux fruits et légumes du monde, sous forme d’un abécédaire géant. Des créations ludiques conçues par l’équipe de la médiathèque et en partenariat avec l’Atout Jeux, avec des visuels colorés et des calligrammes originaux.

dernière mise à jour : 2022-04-28 par