Venez découvrir l'exposition « Abdoulaye Konaté – Lune bleue » du 08 juillet au 11 octobre 2021 , à l'Espace Dominique Bagouët. Exposition dans le cadre du Sommet Afrique-France ►Ouverture d'une exposition exceptionnelle autour de l'artiste Abdoulaye

Konaté, une pointure de l'art contemporain

visites@ville-montpellier.fr +33 4 67 63 42 78 https://www.montpellier.fr/3945-espace-dominique-bagouet.htm

