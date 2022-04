Exposition “ABC ART, l’alphabet de l’école au musée” Niort, 15 avril 2022, Niort.

Exposition “ABC ART, l’alphabet de l’école au musée” Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort

2022-04-15 – 2022-09-18 Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges

Niort Deux-Sèvres Niort

4 EUR “L’évolution des abécédaires est indissociable des transformations culturelles, techniques et économiques qui jalonnent les 19e et 20e siècles. Appelés aussi alphabet ou ABC, bien qu’héritiers d’une longue tradition, ils connaissent une véritable révolution, fruits des réformes pédagogiques et de l’essor de l’image.

A travers la présentation d’œuvres exceptionnelles de Gaston Chaissac, Picasso, Sonia Delaunay, Marc Chagall, Richard Texier, Robert Combas… cette exposition nous invite à nous interroger sur la place de la lettre de la maison à l’école et de l’école au musée … jusqu’à l’heure de la récré avec un abécédaire-jeu au cœur des œuvres du musée Bernard d’Agesci.”

Vernissage de l’exposition ABC ART : l’Alphabet de l’école au musée et de l’accrochage Sacrés Caractères le jeudi 4 avril à 18h30.

Source : Niortagglo.fr

