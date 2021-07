Saint-Omer Espace 36 association d'art contemporain. Pas-de-Calais, Saint-Omer Exposition « A vol d’oiseau » Espace 36 association d’art contemporain. Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer

Exposition « A vol d’oiseau » Espace 36 association d’art contemporain., 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Omer. Exposition « A vol d’oiseau »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace 36 association d’art contemporain.

Entre abstraction et figuration, entre la profondeur d’un espace marqué par des lignes d’horizon et des surfaces misent en relief par les ombres, l’artiste propose un jeu de regard sur un imaginaire du territoire audomarois. L’artiste sera présent tout le weekend pour vous rencontrer. _Renseignements au 03.21.88.93.70_ de peinture contemporaine Béchir Boussandel, A vol d’oiseau Espace 36 association d’art contemporain. 36 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Omer Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace 36 association d'art contemporain. Adresse 36 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer Ville Saint-Omer lieuville Espace 36 association d'art contemporain. Saint-Omer