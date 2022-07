Exposition à Villefranche Villefranche-du-Périgord, 7 juillet 2022, Villefranche-du-Périgord.

Exposition à Villefranche

Villefranche-du-Périgord Dordogne

2022-07-07 10:30:00 – 2022-07-30 12:00:00

Villefranche-du-Périgord

Dordogne

Villefranche-du-Périgord

chers amis, amateurs, connaisseurs et collectionneurs, c’est avec une grande joie que nous vous annonçons la prochaine exposition à la galerie d’art de Villefranche-du- Périgord.

Celle-ci débutera le 7 juillet.

Le vernissage aura lieu le samedi 9 juillet à partir de 10h30. De la musique, des boissons et des amuses bouches vous attendent.

Venez admirer les magnifiques peintures de Bruno Gaulin et de Laurent Navarre.

Du plaisir pour les yeux et un dépoussiérage de l’âme assuré.

chers amis, amateurs, connaisseurs et collectionneurs, c’est avec une grande joie que nous vous annonçons la prochaine exposition à la galerie d’art de Villefranche-du- Périgord.

Celle-ci débutera le 7 juillet.

Le vernissage aura lieu le samedi 9 juillet à partir de 10h30. De la musique, des boissons et des amuses bouches vous attendent.

Venez admirer les magnifiques peintures de Bruno Gaulin et de Laurent Navarre.

Du plaisir pour les yeux et un dépoussiérage de l’âme assuré.

+33 6 56 74 04 93

chers amis, amateurs, connaisseurs et collectionneurs, c’est avec une grande joie que nous vous annonçons la prochaine exposition à la galerie d’art de Villefranche-du- Périgord.

Celle-ci débutera le 7 juillet.

Le vernissage aura lieu le samedi 9 juillet à partir de 10h30. De la musique, des boissons et des amuses bouches vous attendent.

Venez admirer les magnifiques peintures de Bruno Gaulin et de Laurent Navarre.

Du plaisir pour les yeux et un dépoussiérage de l’âme assuré.

Villefranche-du-Périgord

dernière mise à jour : 2022-06-30 par