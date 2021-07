Saint-Gravé Bourg de Langon Morbihan, Saint-Gravé exposition “A un détail près…” Bourg de Langon Saint-Gravé Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gravé

exposition “A un détail près…” Bourg de Langon, 18 septembre 2021, Saint-Gravé. exposition “A un détail près…”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bourg de Langon

Cette exposition vise à mettre en avant certains détails architecturaux,sculptés,gravés,peints révélateurs de l’histoire de cette église du XIe

Entrée libre

exposition photographique à l’intérieur de l’église Bourg de Langon place de l’église Saint-Gravé Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gravé Autres Lieu Bourg de Langon Adresse place de l'église Ville Saint-Gravé lieuville Bourg de Langon Saint-Gravé