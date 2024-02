Exposition À travers MuMa Le Havre, vendredi 23 août 2024.

Exposition À travers MuMa Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

En contrepoint contemporain à son exposition Photographier en Normandie (1840-1890). Un dialogue pionnier entre les arts, le MuMa invite Diane Gaignoux et Victor Baudin le temps d’un week-end au cours duquel leur installation vaporeuse et sonore se joue de la lumière et déploie la notion de paysage.

Diane Gaignoux propose une suspension d’impressions textiles colorées, créant, au-delà du paysage, un environnement dans lequel s’immerger. L’installation se joue aussi du bâtiment du musée et de la lumière qui l’inonde, invitant cette lumière à passer à travers elle et nous.

Victor Baudin, quant à lui, fait résonner, dans cette installation, un travail sonore diffusé en continu et au casque. Il propose également trois concerts, à des moments propices à l’appréciation de la lumière extérieure.

Écrire avec la lumière et déployer la notion de paysage hors des codes classiques est ce qui rassemble les impressionnistes, les inventeurs de la photographie au XIXe siècle et les artistes d’aujourd’hui.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 11:00:00

fin : 2024-08-25 19:00:00

MuMa 2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact-muma@lehavre.fr

L'événement Exposition À travers Le Havre a été mis à jour le 2024-02-13