Un sujet sur toutes les langues ! Quels sont les plats préférés des Vosgiens? Qu’est-ce qu’on trouve sur notre table? Comment les aliments sont-ils transformés? Venez découvrir ce qui compose notre assiette …

En partenariat avec : les archives départementales des Vosges, le Potager de François, Des mots et des Mondes. mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr +33 3 29 37 47 40 http://www.mediatheque-mirecourt.fr/ Médiathèque intercommunale de Mirecourt – CCMD

