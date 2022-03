Exposition À table ! Que mets-on dans nos assiettes ? Nancray, 1 avril 2022, Nancray.

6 EUR Pour la saison 2022, le musée des Maisons comtoises a choisi de s’intéresser à ce que l’on met dans nos assiettes. En apparence anodin, le fait de « manger » ou s’alimenter est aujourd’hui une affaire de choix, de compromis, de prescriptions, d’injonctions, de conventions, etc.. Comment nous positionnons-nous face à ces choix ?

L’exposition débute par une question : Quel mangeur êtes-vous ?

Le visiteur doit se positionner sur l’un des quatre profils proposés, chaque profil correspondant à une partie de l’exposition :

• Le Mangeur gourmand ou gourmet, il considère que manger est un des grands plaisirs de l’existence, il parle fréquemment de cuisine et porte une grande attention à la qualité des produits qu’il consomme.

• Le Mangeur « rationnel » qui se considère comme gestionnaire de sa santé et de sa longévité, il pense qu’en suivant les avis des médecins, il pourra éviter ou retarder certaines maladies et rester en forme jusqu’à un âge avancé.

• Le Mangeur social et sociable, attaché aux règles traditionnelles du repas et de la convivialité, il est content de se mettre à table pour partager le repas de midi avec ses collègues et celui du soir avec sa famille et ses amis, il déteste sauter un repas et être obligé de manger trop vite

• Le Mangeur « naturophile », il pense qu’il faut absolument se protéger et protéger l’environnement contre les pollutions, il mange surtout des produits bio ou naturels.

À travers quatre approches différentes : plaisir de manger ; la santé par l’alimentation ; manger, un acte social ; et alimentation durable, l’exposition se donne comme objectif de décrypter nos comportements alimentaires. L’alimentation franc-comtoise y sera également décortiquée à travers ces différents prismes.

L’exposition fait la part belle aux collections du musée, éléments de vaisselle, pots de conservation ou encore livres de recettes. Tous ces objets nous montrent à quel point notre rapport à l’alimentation a évolué au cours du siècle passé. Les progrès de la médecine et de la nutrition, la fin des disettes ainsi que l’élaboration de nouvelles techniques de conservation ont profondément modifié le contenu de nos assiettes.

