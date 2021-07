Beaucaire Musée Auguste Jacquet Beaucaire, Gard Exposition « À table ! », pratiques alimentaires et manières de table de la fin de l’âge du Bronze au XIXe siècle Musée Auguste Jacquet Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Gard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Auguste Jacquet

Appréhender les manières de cuisine et « de table » à travers les récipients destinés à la confection, au service et à la consommation des repas, est l’objet de cette nouvelle exposition temporaire. Aux côtés des collections du musée A. Jacquet, quelques objets issus du prêt gracieux de quelques musées régionaux, sont mis en scène pour tenter une approche ethnoarchéologique des « manières de table » et des pratiques culinaires depuis l’âge du Bronze jusqu’au XIXe siècle. Appréhender les manières de cuisine et « de table » à travers les récipients destinés à la confection, au service et à la consommation des repas, est l’objet de cette nouvelle exposition temporaire. Musée Auguste Jacquet 8 Montée du Château, 30300 Beaucaire Beaucaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

