Exposition « À table ! »

du vendredi 14 janvier au lundi 14 février à Centre social et culturel Arts et loisirs d'Arlac

À travers les photographies de Peter Menzel, venez explorer les enjeux de l’alimentation aux quatre coins du monde. Le photographe met en scène des familles de pays différents et leur consommation alimentaire hebdomadaire. Retrouvez les photographies de Peter Menzel du 14 janvier au 11 février au centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac ! Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac avenue de la Chapelle Sainte-Bernadette 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

