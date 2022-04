Exposition : “A table avec André Hambourg” Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Exposition : "A table avec André Hambourg"
Les Franciscaines – Deauville
145B avenue de la République
Deauville
2022-06-04 – 2023-01-01

Pour son nouvel accrochage, le Musée André Hambourg explore le travail du peintre autour de la représentation de la nature morte, terme qu'il refusait d'employer, lui préférant celui de "vies silencieuses". S'inscrivant dans une longue tradition du genre, André Hambourg décline ses sujets, pommes, poires, huîtres, sur des petites toiles, les sublimant tels des portraits, ou en les intégrant à de grandes tables garnies. Alors que la nature morte devient un nouveau champ d'exploration artistique au XXe siècle, celle-ci est pour André Hambourg synonyme de bonheur, l'associant à de grandes scènes de repas, véritables fenêtres sur son intimité.

