Vienne

du vendredi 5 novembre au jeudi 30 décembre

Que mangions-nous au Moyen Âge ? Les épices étaient-elles toujours utilisées pour masquer le goût des viandes et des poissons ? Manger était-il synonyme de grands festins chez les familles riches, alors que les pauvres mourraient de faim ? L’équipe de l’abbaye de Saint-Savin vous propose, dans le cadre de l’année de la Gastronomie, une exposition sur le thème de la nourriture au Moyen Âge. Gratuit – sous condition de s’acquitter d’un droit d’entrée à l’abbaye.

Exposition accessible dans le cadre d’une visite du site uniquement

abbaye de saint savin place de la libération 86310 saint savin Saint-Savin Vienne

