Exposition – “À table au Moyen-Âge”

Exposition – “À table au Moyen-Âge”, 28 septembre 2022, . Exposition – “À table au Moyen-Âge”

2022-09-28 – 2022-11-28 Prêts pour une exploration culinaire ? Pendant deux mois, découvrez comment on dressait la table au Moyen Âge, ce qu’on y mangeait, comment on était placé à la table du seigneur ou encore les livres de recette. Prêts pour une exploration culinaire ? Pendant deux mois, découvrez comment on dressait la table au Moyen Âge, ce qu’on y mangeait, comment on était placé à la table du seigneur ou encore les livres de recette. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville