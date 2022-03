Exposition à Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Exposition à Sennecey-le-Grand
Sennecey-le-Grand, 21 mai 2022 - 29 mai 2022

4 lieux et 12 artistes. Venez à la rencontre de peintres, plasticiens, dessinateurs, photographes et sculpteurs de l'association Saôn'Arts Evénèments. Dans divers lieux de la commune, l'Eglise paroissiale, la salle d'expositions, l'Eglise Romane St Julien ou encore le Château de Ruffey (uniquement du 26 au 29 mai), profitez de cette exposition pendant toute la semaine.

