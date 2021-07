Brie-Comte-Robert Centre d'Interprétation du Patrimoine Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne Exposition « À saisir…un lieu, un site, son histoire » Centre d’Interprétation du Patrimoine Brie-Comte-Robert Catégories d’évènement: Brie-Comte-Robert

Seine-et-Marne

Exposition « À saisir…un lieu, un site, son histoire » Centre d’Interprétation du Patrimoine, 18 septembre 2021, Brie-Comte-Robert. Exposition « À saisir…un lieu, un site, son histoire »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre d’Interprétation du Patrimoine

Pour le château et son histoire, le XIXe siècle est une période à tendances contradictoires. Le château est à la fois perçu comme un objet d’intérêt économique alors que l’on voit naître à la toute fin du siècle, les débuts d’une étude historique et architecturale préfigurant l’intérêt patrimonial du monument. Comment une forteresse en ruines devient-elle zone industrielle ? D’une friche industrielle, comment naît un monument historique ? D’une mise aux enchères à une autre, découvrez par quels moyens, les propriétaires privés, la commune de Brie et les Briards se sont saisis de ce « Vieux Château », de son histoire, de ses espaces et de ses murs, durant tout le XIXe siècle. Exposition temporaire axée sur la période 1800-1900 Centre d’Interprétation du Patrimoine 1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne Autres Lieu Centre d'Interprétation du Patrimoine Adresse 1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert Ville Brie-Comte-Robert lieuville Centre d'Interprétation du Patrimoine Brie-Comte-Robert