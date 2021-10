Saint-Gervais Saint-Gervais Gironde, Saint-Gervais Exposition à Saint-Gervais Saint-Gervais Saint-Gervais Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Gervais

Exposition à Saint-Gervais Saint-Gervais, 16 octobre 2021, Saint-Gervais. Exposition à Saint-Gervais 2021-10-16 – 2021-11-13

Saint-Gervais Gironde Saint-Gervais L’association Jet d’Art 3 expose « Erick », artiste peintre, sculpteur, caricaturiste auprès des tribunaux de la Nouvelle Aquitaine pour une rétrospective de son œuvre.

Exposition du 16 octobre au 13 novembre 2021 ouverte du lundi au samedi de 14h à 18h.

