Exposition à Riqueval Le barda du soldat Bellicourt, vendredi 15 mars 2024.

Exposition à Riqueval Le barda du soldat Bellicourt Aisne

Découvrez une immersion captivante dans l’univers des soldats à travers les âges !

Du 15 mars au 31 mai, l’Office de Tourisme du Vermandois vous convie à une exposition unique sur « Le barda du soldat ».

Plongez dans les trésors et les secrets de l’équipement, des bagages et du fourbi des hommes de troupe, présentés avec passion par les experts en histoire, Jean-Pierre Janic et Raphaël Carroué.

Une expérience à ne pas manquer pour tous les amateurs d’histoire et de découvertes fascinantes !

Renseignements au 0323093728 / ot@cc-vermandois.com

Entrée libre et gratuite. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-05-31

RD 1044 Riqueval

Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France ot@cc-vermandois.com

L’événement Exposition à Riqueval Le barda du soldat Bellicourt a été mis à jour le 2024-02-23 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois