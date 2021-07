EXPOSITION À QUI SONT CES YEUX ? – MICHEL LAURENT La Bresse, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, La Bresse.

2021-07-10 15:00:00 – 2021-07-28 19:00:00 Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie

La Bresse Vosges

Exposition de photographies de Michel Laurent. L’histoire de cette exposition à La Maison de La Bresse pourrait se résumer par cette citation de H. Jackson Brown : « Face à la roche, le ruisseau l’emporte toujours, non pas par la force mais par la persévérance. ». Après plusieurs annulations et reports, voici enfin visible le fruit de la collaboration de Anne-Claire Coulon et Michel Laurent. Elle, est une femme manageuse de grande entreprise avec une force de caractère à toute épreuve et une envie de faire bouger les choses et les codes. C’est elle, l’initiatrice de ce projet. Lui, est un photographe professionnel, qui a choisi de se concentrer sur les hommes et les femmes. Ce projet, c’est un regard émouvant et sensible sur la crise sanitaire que nous traversons.

