Exposition À quel dessein, ces dessins ? Jean-Michel Pouzin La Chapelle-Saint-Luc, jeudi 2 mai 2024.

Certains n’ont eu d’autre but que d’orner des titres de conférences qui se voulurent philosophiques.

D’autres forment une série autour du thème du voyage.

Et tous sont moins des tentatives d’illustration d’idées que des occasions d’interprétations souriantes et de libre imagination.

Entrée libre. Eur.

Début : 2024-05-02 09:00:00

fin : 2024-05-31 12:00:00

Espace Didier Bienaimé

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est reservation@la-chapelle-st-luc.eu

