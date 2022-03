Exposition : A portée de train Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV), 14 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 14 mai 2022 au samedi 09 juillet 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit

D’hier, d’aujourd’hui et de demain le voyage en train… Antoine Michelet présente 35 linogravures sur le thème du voyage en train en France. Cette présentation est enrichie de celle de documents anciens de la bibliothèque du tourisme et du voyages et de la bibliothèque Forney

“Toute cette histoire a commencé par un constat amusé : les choses ont bien changé depuis les

anciennes réclames vantant les services des compagnies de chemin de fer pour faire le trajet

entre la capitale et la ville de métropole qui en est la plus éloignée, Menton. Imaginez : tandis

que la P.L.M. « vendait » à l’époque un trajet de 14h30, la SNCF est aujourd’hui en mesure

d’assurer la liaison en 7h !

Le confinement de l’automne 2020 a, paradoxalement, sonné comme une nouvelle invitation

au voyage, en trajet direct depuis Paris et, pour assouvir une soif d’aventure et de poésie

encore plus forte, en train de nuit !

Cette série de gravures s’inscrit dans une recherche graphique et chromatique. Au-delà d’un

besoin d’escapade, elle traduit un attachement à ce vieux mode de transport d’avenir. Elle se veut

enfin une invitation à favoriser durablement un tourisme en France et faire vivre la très grande tradition hôtelière et gastronomique française.” Antoine Michelet.

Et pour que le voyage soit complet… la bibliothèque Forney qui en conserve une très belle collection prête des affiches sur le thème du tourisme ferroviaire et la bibliothèque du tourisme et des voyages sort de ses réserves des documents anciens très variés (horaires, guides PLM, …)

Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) 6 rue du Commandant Schloesing Paris 75016

Antoine Michelet