Exposition : à petits pas, oreille tendre Gotein-Libarrenx, 12 février 2022, Gotein-Libarrenx.

Exposition : à petits pas, oreille tendre Château de Libarrenx 108 place de Libarrenx Gotein-Libarrenx

2022-02-12 13:45:00 – 2022-02-12 17:15:00 Château de Libarrenx 108 place de Libarrenx

Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques Gotein-Libarrenx

EUR 0 De l’apprentissage à la création, un autre regard sur la musique.

Dans la maison sonore, l’enfant cheminera au gré de ses émotions et de ses nouvelles expérimentations sonores et musicales ; découverte sensorielle, individuelle, interactive, collective et familiale pour les jeunes enfants (18 mois à 6 ans), consolidant ainsi un lien entre les structures petite enfance, les écoles et les familles.

Il s’agit ici de permettre au plus grand nombre, enfants, professionnels, parents, de vivre un temps de

découverte, d’exploration sonore, d’échange, dans un lieu adapté, un environnement favorable pour

l’écoute.

Le nombre de participants est limité à huit enfants + huit adultes par visite.

Sur réservation.

+33 5 59 84 22 90

Château de Libarrenx 108 place de Libarrenx Gotein-Libarrenx

