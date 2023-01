Exposition à Pénanault : « L île noire, une histoire de phare » Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère En 2023, la requalification du phare de l’Île Noire en gîte insolite est l’occasion d’en revisiter l’histoire.

Un besoin national d’éclairer les côtes de France, une baie de Morliax déjà balisée, un commerce maritime toujours vaillant vont motiver l’érection du phare de l’Île noire en 1845.

Afin d’y abriter une famille, le site est augmenté d’un logement en 1875.

Aujoud’hui, le lieu, malgré son automatisation et son électrification, conserve le souvenir des familles Gourvil, Scornet, Jeannic, Ropart et Quideau.

C'est à la découverte de cette histoire de phare que vous invite le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du Pays de Morlaix à la maison Penanault du mercredi 25 janvier au samedi 3 juin .

