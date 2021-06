EXPOSITION A PAS DE LOUP Bitche, 8 juin 2021-8 juin 2021, Bitche.

EXPOSITION A PAS DE LOUP 2021-06-08 14:00:00 – 2021-07-03 17:00:00

Bitche 57230

Trois classes de CM des écoles de Bitche et de Lemberg ont rencontré en février dernier, l’illustratrice Mizuho Fujisawa et le poète Patrick Dubost. Tous ensemble, ils dessinent, écrivent, stimulent leur imagination, avivent leur créativité… Des affiches ont été conçues avec textes et dessins des enfants. Nous sommes heureux de vous les faire découvrir.

En partenariat avec la DSDEN, l’Atelier Canopé 57, le festival POEMA, la médiathèque Joseph Schaefer de Bitche, la Halle verrière, scène conventionnée de Meisenthal, les écoles de Bitche et de Lemberg (57).

Projet soutenu par la DRAC.

