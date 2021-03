EXPOSITION À PARÇAY-LES-PINS, 24 avril 2021-24 avril 2021, Noyant-Villages.

EXPOSITION À PARÇAY-LES-PINS 2021-04-24 14:30:00 – 2021-11-07 18:00:00 Parçay Les Pins Musée Jules Desbois

Noyant-Villages 49490 Noyant-Villages

« Amitiés artistiques angevines, Bertrand, Commère, Gobo, Tranchant… »

Fernand Bertrand fait partie des personnalités qui, dès le milieu du XXe siècle, se passionnent pour Jules Desbois et décident de lui redonner sa place dans son village natale.

Peintre lui-même, il fréquente les artistes angevins de son temps qui deviennent ses amis : Gobo, Tranchant, Commère, Bertrand, Recouvreur, Mercier, Pineau, Morin, Noizeux, Karcher, Guilleux…

Aux fils des années, il réunit une collection locale hétéroclite représentative de la vie artistique de l’Anjou.

Cette exposition est l’occasion de mettre à l’honneur l’engagement de ces acteurs locaux qui ont rendu possible le rêve d’un musée de France dans le village de Parçay-les-Pins et présente un tour d’horizon de ces artistes qui, au même titre que Jules Desbois, méritent une postérité.

A la suite de l’exposition, il est proposé aux visiteurs de s’installer dans « la galerie » pour laisser exprimer leur créativité et laisser une trace artistique de leur passage au musée. (une exposition programmée dans le cadre des « 20 ans du musée Jules-Desbois »)

Autour de l’exposition

Mercredis 28 avril et 5 mai : atelier et visite commentée du musée et de l’exposition

Samedi 15 mai : Nuit Européenne des Musées

Tous les mercredis en Juillet-aout : animation gravure en famille et visite commentée du musée et de l’exposition

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

Mercredis 27 octobre et 3 novembre : atelier et visite commentée du musée et de l’exposition

Dimanche 7 novembre : Dernière séance

