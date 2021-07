Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde Exposition à Montard : Nadine Pascaud – Hommage à Hélène Couderc – Patrice Orhan Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde

Exposition à Montard : Nadine Pascaud – Hommage à Hélène Couderc – Patrice Orhan Lalinde, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lalinde. Exposition à Montard : Nadine Pascaud – Hommage à Hélène Couderc – Patrice Orhan 2021-07-03 – 2021-07-14 Maison de Montard Jardin Public

Venez admirer les oeuvres de : Nadine Pascaud, pastel, encre. Hommage à Hélène Couderc. Patrice Orhan – ces 2 artistes exposent dans la même salle mais leurs œuvres ne sont pas communes.
+33 5 53 73 44 60
©Pays de Bergerac Vignoble et Bastides
dernière mise à jour : 2021-05-19

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lalinde Étiquettes évènement : Autres Lieu Lalinde Adresse Maison de Montard Jardin Public Ville Lalinde lieuville 44.8357#0.73932