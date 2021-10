Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde Exposition à Montard : Marcel Nino Pajot Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Exposition à Montard : Marcel Nino Pajot Lalinde, 8 octobre 2021, Lalinde. Exposition à Montard : Marcel Nino Pajot 2021-10-08 14:30:00 – 2021-10-13 18:00:00 Maison de Montard Jardin Public

Lalinde Dordogne Venez admirer les oeuvres de : Marcel Nino Pajot, peinture de paysages.

Vernissage vendredi 8 octobre : lectures et dédicaces suivi d’un vin d’honneur. Venez admirer les oeuvres de : Marcel Nino Pajot, peinture de paysages.

©Pays de Bergerac Vignoble et Bastides dernière mise à jour : 2021-09-27

