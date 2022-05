Exposition à Montard : Atelier des couleurs, Françoise Poulain Noé.

Exposition à Montard : Atelier des couleurs, Françoise Poulain Noé.

2022-08-10 – 2022-08-21 Venez admirer les oeuvres de l'Atelier des couleurs, Françoise Poulain Noé, pastel sec. +33 5 53 73 44 60

